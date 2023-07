In dit vrijstaande huis heb je uitzicht op groene polder en met verrekijker zie je op kerktoren hoe laat het is

met video Swingende start van Zomercarna­val: straatpara­de en recordpo­ging salsadan­sen bij het station

Het Zomercarnaval is zaterdag in volle gang in het centrum van Rotterdam. Om 13.00 uur begon de legendarische Straatparade vanaf Blaak. Praalwagens met daarop de mooiste dansers en danseressen trekken vanaf de Witte de Withstraat door naar het Museumpark, Weena en eindigt bij de Coolsingel.