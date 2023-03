Inbrekers roven sieraden uit Huubs atelier en laten spoor van vernieling achter

Deze krasse knarren dansen de heupen los: ‘Je moet actief blijven, anders stomp je af’

Souplesse is niet nodig en ook danservaring is geen vereiste bij Gouden Dans. Veertig senioren dansen elke maandag de benen uit het lijf voor hun show op het podium van de Goudse Schouwburg. Maar het echte doel van het dansproject zit ‘m in de repetities zelf.