Inwoner van Schoonhoven wint 1 miljoen euro bij Staatsloterij

Op de Goudse warenmarkt: "Inkopen is de sport, als je dat goed doet, komt de verkoop ook wel"

Met zijn 52 dienstjaren is Hans Blom (69) een van de oudstgedienden op de Goudse warenmarkt. Als kind rende hij heen en weer tussen de kramen van zijn ouders en zijn ooms. Na school begon hij zijn eigen kledingkraam, die hij The Game noemde. Want de handel is een mooi, uitdagend spel. Bijna net zo mooi als het voetbal, waarin hij een tweede loopbaan als scheidsrechter wist op te bouwen.