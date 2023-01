Jeroen haalde nat pak in De Pelikaan en gaat beroemd vliegtuig nu restaureren: ‘Verkeert in slechte staat’

Column Was het nieuwe leven van de oude, louche buurt dan eindelijk begonnen?

Het Zwaanshals heb ik altijd een van de spannendste straatnamen van de stad gevonden. Ook omdat het er vaak niet pluis was. In het laatste kwart van de vorige eeuw, toen het Oude Noorden was veranderd van een knusse volkswijk in een onaantrekkelijk niemandsland, wemelde het vooral op het Zwaanshals van de schimmige tentjes.

6:03