Kamerleden bezorgd over toename rivierkreeften: ‘Doet de minister nog wat aan het rode gevaar?’

Gaat de minister actie ondernemen tegen het rode gevaar? Die vraag heeft de VVD in de Tweede Kamer gesteld aan landbouwminister Piet Adema en gaat over de schade die de Amerikaanse rode rivierkreeft aanricht in onder ander de Krimpenerwaard.