Kilometerheffing voor gemiddelde chauffeur in Krimpenerwaard komt uit op 771 euro

Herman baalt van automobi­lis­ten die inrijver­bod negeren: ‘Ze gaan toeterend op toeristen af’

Toeristen worden er toeterend aan de kant gemaand en gasten zitten niet graag op het terras. Op de Lange Tiendeweg in Gouda overtreden automobilisten dagelijks de regels, ziet Herman Schoemaker van restaurant Bangkok City. Hij is het zat. ,,Ze geven vaak ook nog even extra gas.”