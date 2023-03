Krijgen inwoners in Krimpenerwaard er een vierde container bij? ‘Niet iedereen zit erop te wachten’

Krimpenerwaard gaat mogelijk ook plastic deels inzamelen via mini-containers. Wethouder Wisja Pannekoek (afval) houdt er bij voorbaat wel rekening mee dat niet iedereen enthousiast is.

Plastic, metaal en drankkartons (PMD) worden in Krimpenerwaard nu nog via plastic zakken ingezameld. Volgens PvdA/GL en Leefbaar Krimpenerwaard in deze gemeente hebben diverse bewoners daar moeite mee.

Raadslid Bart van Ree van PvdA/GL stelt dat de plastic zakken geregeld kapot gaan door de wind of vogels en katten die op zoek zijn naar etensresten. ,,Het gevolg is dan dat de inhoud wegwaait en in de natuur terechtkomt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling’’, betoogde hij deze maand tijdens de raadsvergadering.

Hij vroeg daarom mede namens Leefbaar Krimpenerwaard via een motie om een onderzoek van de gemeente naar de haalbaarheid van inzamelen van PMD via minicontainers, voor wie dat wil.

Teruggeven

Volgens wethouder Wisja Pannekoek is het technisch haalbaar het afval deels in zakken, deels in minicontainers in te zamelen. Hij zegde toe dat hij voor 1 juli met cijfers komt over de kosten daarvan en over welk bedrag is gemoeid met het kopen en distribueren van mini-containers voor de inzameling van PMD.

De wethouder voegde daar wel aan toe dat hij ook graag in beeld wil krijgen hoe breed de wens bij Krimpenerwaarders is voor nóg een minicontainer. Er zijn al containers voor de inzameling van restafval, gft en oud papier en dit zou dan de vierde worden. Pannekoek: ,,Niet iedereen zit daarop te wachten.’’

De minicontainer voor oud papier werd eind vorig jaar verspreid onder zo’n 12.000 huishoudens in Krimpenerwaard. Meer dan 350 inwoners gaven ’m al snel weer terug. Belangrijkste reden daarvoor was dat ze er geen plek voor hebben bij hun huis.

