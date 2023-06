Krimpenerwaard krijgt negen ‘Stolpersteine’ ter nagedachtenis aan slachtoffers Holocaust

Oogzieken­huis ziet eerste verhuis­plan en nieuwbouw alsnog doodlopen: ‘Jammer dat het niet is geslaagd’

De verhuizing van het Oogziekenhuis Rotterdam naar nieuwbouw nabij het even verderop gelegen Erasmus MC gaat niet door. Na twee jaar onderzoek blijkt het niet haalbaar om als buren door het leven te gaan. Het oogziekenhuis gaat op zoek naar een nieuwe locatie, bij voorkeur in of rond Rotterdam.