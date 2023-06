Lichte bewolking in Krimpenerwaard vandaag

Bewoners ‘op verkeerde been gezet’ met ‘onjuiste’ informatie over verzakkin­gen: hof nu aan zet

Bewoners van het Koekoekplein in Gouda vertrouwden op ‘onjuiste informatie’ over hun fundering. Zij voelen zich op het verkeerde been gezet bij de aankoop van hun woning. Een stel stapte naar de rechter en wil de juridische strijdbijl voorlopig niet begraven.