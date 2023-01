Mariëtte gaat tijdens barre schaatstocht van 200 kilometer de strijd aan met ‘afschuwelijke ziekte’

200 kilometer, dat is echt een enorme afstand. Heb je wel eerder zoveel gereden op de schaats?

,,Nee, nog nooit. Ik heb de afgelopen maanden behoorlijk veel getraind met schaatsen en skeeleren, maar deze afstand nog niet. Best spannend dus.”

Waarom doe je mee aan de Alternatieve Elfstedentocht?

,,Ik hou van schaatsen en dit is een mooie gelegenheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Huntington. Dat is een erfelijke aandoening, waar twee tantes van mijn vaderskant al aan zijn overleden.”

De ziekte van Huntington, wat is dat precies?

,,Het is een combinatie van de spierziekte ALS, Parkinson en Alzheimer. Het is echt een afschuwelijke ziekte, die nu nog ongeneeslijk is. Gelukkig is uit DNA-onderzoek gebleken dat mijn vader en ik de aandoening niet hebben, maar vanwege mijn ervaringen hiermee in de familie wil ik er graag alles aan doen dat er een medicijn tegen Huntington wordt gevonden.”

Ik begrijp dat je je laat sponsoren voor het meedoen aan de Alternatieve Elfstedentocht. Hoeveel geld heb je al ingezameld?

,,Bijna 5.000 euro, dat is echt boven alle verwachting. Nu maar hopen dat het evenement dinsdag doorgaat...”

Hoe bedoel je?

,,We zijn nu al bij de Weissensee om even wat in te rijden, maar het weer is verschrikkelijk slecht. Het sneeuwt heel hard en het is daarom niet helemaal zeker of we dinsdag wel kunnen rijden. Er zitten heel veel scheuren in het ijs en als er een laag sneeuw op ligt, kun je niet goed zien waar je rijdt.”

En als het niet doorgaat?

,,Dan doe ik volgend jaar mee voor het goede doel.”

Staat meedoen aan een echte Elfstedentocht in Friesland ook nog op je wensenlijstje?

,,Absoluut, maar vanwege de stijging van de temperatuur wordt de kans daarop wel steeds kleiner. Maar áls het er nog een keer van komt, hoop ik zeker van de partij te zijn.”

