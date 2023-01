Massaal kreeften vangen is succes: waterplanten keren terug (maar er krioelen nog altijd tientallen miljoenen)

Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. ,,Dit is goed nieuws voor de waterkwaliteit. Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven. Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen een leefgebied voor vissen en andere waterdieren.’’

Het positieve resultaat betekent overigens niet dat het kreeftenprobleem nu onder controle is. Het proefgebied omvat 15 kilometer sloot, terwijl er in de hele Krimpenerwaard ongeveer 3500 kilometer aan water is.

Plaag

De rivierkreeften zijn in de Krimpenerwaard een regelrechte plaag. Er huizen inmiddels tientallen miljoenen exemplaren in de sloten. Hun gegraaf leidt tot instabiele oevers, maar ook in het water zelf richten ze een slagveld aan en zijn veel waterplanten verdwenen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland zijn twee jaar terug in een polder bij Berkenwoude gestart met een proef om er zoveel mogelijk te vangen. Het doel ervan was te onderzoeken of dat zou leiden tot een terugkeer van waterplanten in dit gebied.

Brandbrief

Dat blijkt dus het geval. Het afgelopen jaar is met bijna achthonderd fuiken en korven zo’n 2500 kilo aan rivierkreeften weggevangen. Genoeg om waterplanten weer terug te laten keren in deze sloten.

De wegvangproef loopt dit jaar nog door om te zien hoeveel inzet nodig is om dit resultaat te behouden. Het hoogheemraadschap is blij met het resultaat, maar benadrukt ook dat er nog heel veel menskracht en geld nodig is om het probleem in de hele Krimpenerwaard onder controle te krijgen. Hierover is recent een brandbrief gestuurd aan minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

