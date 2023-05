‘Mooie’ branden en ingrijpende verhalen: team van brandweervrijwilligers bestaat 300 jaar

Een nieuwe fastfoodke­ten in dorp dat juist heel gezond wil zijn: dat vindt niet iedereen een goed idee

McDonald’s komt de Algerabrug over. Beoogde locatie is aan de N210 in Krimpen aan den IJssel, op de plek waar restaurant Plus Breeka zat. Maar is een fastfoodketen wel gepast in een dorp dat ernaar streeft om de gezondste gemeente van het land te worden?