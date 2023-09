Na ruim een eeuw tijd is het Geheim van Haastrecht ontrafeld: dit is wat er in het pakketje van Paulina van Vliet zit

Bouw huisves­ting Oekraïners op Kleine Vink stilgelegd

De bouw van huisvesting voor 130 Oekraïners op bedrijventerrein Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel is stilgelegd. Dat is een gevolg van de uitspraak van de rechter in een door ondernemers op Kleine Vink aangespannen juridische procedure.