Nachtvlinders spotten populaire hobby: 338 soorten geteld in Krimpenerwaard

Excelsior haalt oud-Feyenoor­der als vervanger voor Nathan Tjoe-A-On

Excelsior heeft een vervanger voor Nathan Tjoe-A-On gevonden. Ian Smeulers, die is geboren in Rotterdam en in de regio voor Barendrecht, Smitshoek en in de jeugd van Feyenoord heeft gespeeld, moet als back-up gelden voor Arthur Zagré op de linksbackpositie.