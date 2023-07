Niets kan op tegen een knusse binnenstad: in dit sfeervolle huis woon je vlak bij gezellige winkelstraten

Fundaparel Deze woonboot ligt niet op, maar aan het water (en je krijgt er een luxe glamping­tent bij)

Altijd gedacht dat een woonboot in het water moest liggen. In Arkenpark De Plashoeve buiten de bebouwde kom van Vinkeveen ligt de woonboot echter op het land. Aan het water zogezegd. ‘Plashuis’ is een betere omschrijving voor het langwerpige pand op nummer 21 dat voor 795.000 euro k.k. te koop staat.