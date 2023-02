Op deze Knarrenhof zijn óók jongeren welkom: ‘Zo kunnen we veel voor elkaar betekenen’

Van wieg tot graf ‘Vergader­boer’ Jan (1948-2022) haastte zich van ene naar andere overleg, maar samen eten met gezin was heilig

Een ‘vergaderboer’ in hart en nieren. Als veehouder liep Jan de Jong voorop en van jongs af aan zat hij in allerlei besturen. Regelmatig vergaderde hij tot middernacht en dan ging zijn wekker om 5 uur om de koeienstal in te gaan. ,,Hij heeft zijn leven dubbel geleefd.”

