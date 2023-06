Ophef over 12-jarige Chiara, omdat ze als meisje Pietje Bell speelt: ‘Waar maakt men zich druk om?’

EVEN VRAGEN AAN Molenaar Cees gaat 24 uur malen voor goed doel: ‘We hopen op zoveel mogelijk wind’

Cees van der Wal was onlangs in Oekraïne voor een foto- en videoreportage. Die maakte hij voor de Stichting Christian Refugee Relief (CRR), die zich al jaren inzet voor hulp aan Oekraïense kinderen. Volgende week zet hij de Kleine Molen in Streefkerk, waarvan hij molenaar is, in om geld in te zamelen voor die stichting. Hoe meer omwentelingen die molen in een etmaal maakt, des te meer levert dat op voor het goede doel.