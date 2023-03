Overleden baby in de Lek lag mogelijk al weken in het water

Er zijn dertig tips binnengekomen over de zaak, maar die hebben nog niet geleid naar de ouders van het kindje. De politie maakte eerder al bekend dat het gaat om een meisje dat is geboren na een voldragen zwangerschap. Omdat de baby dus al mogelijk een aantal weken in het water lag, kan het zijn dat de moeder al langere tijd niet meer zichtbaar in verwachting is.



Het overleden meisje werd in het water bij de Schuwacht gevonden in een drijvende, donkergrijze plastic zak. Omwonenden waren in shock na de vondst van de dode baby. Op de vindplaats liggen witte bloemen, een knuffeltje en er brandt een kaarsje.