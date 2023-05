Politiemedewerker gearresteerd als verdachte van brandstichting in schuur

MET VIDEO Brand in woning Rotterdam-Zuid, meerdere huizen ont­ruimd

In een portiekwoning aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De brand brak uit in de woning op de vierde etage van het woongebouw in de Tarwewijk. De woning en omliggende woningen zijn ontruimd.