Gezocht: boeren die willen experimen­te­ren met agrofore­stry

De Natuur- en Milieufederatie zoekt ondernemende boeren in Utrecht en Zuid-Holland, die een agroforestry proefperceel willen aanleggen. Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt.