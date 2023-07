Regenbuien, maar soms ook zon in Krimpenerwaard vandaag

Politie lost waarschu­wings­scho­ten tijdens achtervol­ging na beroving: viertal opgepakt

Bij een achtervolging op vier verdachten heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde in de buurt van de Groene Hilledijk in Rotterdam. De vier worden verdacht van een gewapende beroving.