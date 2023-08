René (47) was één van de laatste dienstplichtigen: ‘Met geladen geweer op indringer af’

‘Waar is zus nou?’, vroeg kleine Jonathan aan zijn ouders: 46 jaar later komt verlies pas binnen

De dood van zijn zusje, 46 jaar geleden, drukte een stempel op het leven van Jonathan Reitsma. Tot op de dag van vandaag voelt hij het verlies nog. Lang was dit iets waar niet over werd gesproken. ,,Tijd heelt alle wonden, zeggen ze. Maar als je verdriet wegstopt en er niet over praat, verdwijnt het niet.”