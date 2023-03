Rivierkreeft en duizendknoop schadelijk voor water in Krimpenerwaard, net als dumpen van meststoffen

Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit in Schieland en de Krimpenerwaard. Het grootschalig lozen van mest en bestrijdingsmiddelen is funest voor het milieu, en resulteert onder andere in een afname van waterplaten, zo blijkt uit de jaarrapportage voor 2022 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Exoten als de Amerikaanse rivierkreeft en de Japanse duizendknoop doen er nog een schepje bovenop.

Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk schadelijke middelen en meststoffen - zoals stikstof en fosfaat - in het water terecht komen. ,,Stikstof en fosfaat zorgen bijvoorbeeld voor overmatige groei van kroos en algen’’, zo luidt de uitleg. ,,In glastuinbouwgebieden is de gemiddelde concentratie van stikstof en fosfaat minstens twee keer zo hoog als in andere delen van het werkgebied van het waterschap.’’

Ronduit treurig is het gesteld met het onderwaterleven in sloten in de Krimpenerwaard, meldt het waterschap. Hoofdverdachte: de nog steeds oprukkende rivierkreeft. ,,In de Krimpenerwaard groeiden tien jaar geleden in vrijwel iedere sloot onderwaterplanten. Sindsdien is het aantal waterplanten sterk afgenomen. In 2022 had nog maar één op de zes sloten planten onder water.’’

Het verdwijnen van waterplanten leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit. ,,Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven’’, gaat de uitleg verder. ,,Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen een leefgebied voor vissen en andere waterdieren. De afname van waterplanten in de Krimpenerwaard heeft vermoedelijk te maken met de vele Amerikaanse rivierkreeften, die de planten los knippen en eten.’’

,,Het waterschap wil zo weinig mogelijk schadelijke uitheemse dieren en planten in het gebied’’, zo wordt benadrukt. ,,In een polder in de Krimpenerwaard voert het waterschap een proefproject uit met het wegvangen van rivierkreeften. Wat opvalt, is dat hier weer waterplanten gaan groeien. Op plekken waar het waterschap schadelijke exotische waterplanten aantreft, worden deze zo snel mogelijk weggehaald. Deze aanpak zorgt er tot nu toe voor, dat schadelijke plantensoorten effectief kunnen worden bestreden zonder te veel inspanning.’’

De jaarlijkse rapportage meldt gelukkig ook positieve zaken. De grote plassen en boezems voldoen grotendeels aan de gestelde eisen en de kwaliteit van het water van alle zeven officiële zwemlocaties is uitstekend of goed. In het droge, warme jaar 2022 zijn iets meer waarschuwingen voor blauwalg afgegeven dan in de voorgaande drie jaar.

Dagelijks strijdt het hoogheemraadschap voor voldoende en schoon water in sloten, plassen en singels. Over de toestand en de ontwikkelingen van de waterkwaliteit maakt het hoogheemraadschap ieder jaar een verslag. Deze waterkwaliteitsrapportage informeert over verschillende aspecten van waterkwaliteit en beschrijft in welke mate de ecologische doelen worden bereikt. Meer informatie en meetgegevens zijn te raadplegen op de pagina ‘actuele metingen waterstanden en waterkwaliteit’ op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

