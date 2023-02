Snelheidsduivel scheurt met 200 km/u over N210, agenten gewond bij aanhouding

Tandarts die niet van assistente kon afblijven krijgt werkstraf: ‘Een monster’

De rechter in Den Haag veroordeelt een tandarts uit het Groene Hart tot een werkstraf van 140 uur en een voorwaardelijke cel straf van twee maanden vanwege ontucht met een assistente in een tandartsenpraktijk in 2014. Hij zou de vrouw bij billen en borsten betast hebben, tussen de behandeling van patiënten door.

14:11