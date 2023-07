column Ophef over dure tiny houses is onterecht vindt Ben: ‘Mensen stellen onrealisti­sche eisen’

Een klein huis kan tegenwoordig een flinke discussie veroorzaken. Het bericht van vorige week in het AD dat er in Gouda een mini-huis met een woonoppervlakte van 40 vierkante meter te huur staat voor 950 euro per maand, heeft veel tongen losgemaakt.