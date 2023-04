Stortvloed aan reacties na oproep om dijken af te sluiten voor motoren: ‘Straf rijders met stille motor niet’

Er komen definitief geen vakantie­huis­jes in het Krimpener­hout: ‘Bizar dat er naar dit plan is gekéken’

Er komen geen vakantiehuisjes in het Krimpenerhout. Na de storm van protest die het plan opleverde, is de mogelijke komst van 120 ecolodges in het natuur- en recreatiegebied van de baan. De vraag is of ze nu elders in de Krimpenerwaard komen.