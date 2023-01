Stukje grond van de gemeente kopen? In Krimpenerwaard kun je nu je slag slaan

Voedselpak­ket­ten voor alleen­staan­de moeders gaan in rook op, maar Dounia (20) blijft mensen helpen

De heftigste emoties zijn inmiddels weggeëbd, maar de Rotterdamse Dounia Lyken (20) die minderbedeelden helpt, is nog wel wat beduusd. Over de brand die afgelopen weekend in het pand van haar stichting Charity Helping Hand aan de Tiendstraat ontstond. En over de ontplofte bus deodorant die als mogelijke oorzaak wordt genoemd.

13:16