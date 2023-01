Supermarkt Ammerstol in elk geval tijdelijk dicht: doorstart lukt nog niet op korte termijn

De supermarkt in Ammerstol die met sluiting wordt bedreigd, gaat waarschijnlijk vanaf 28 januari in elk geval tijdelijk dicht.

Voorzitter Gerjo Goudriaan van de werkgroep die probeert de voorziening voor het dorp in de Krimpenerwaard te behouden verwacht niet dat het voor die tijd lukt alles rond te krijgen.

,,We hoopten dat de supermarkt drie maanden langer open kon blijven zodat we meer voorbereidingstijd hadden, maar dat bleek niet haalbaar. Erg jammer, want het zou beter zijn geweest om meteen door te gaan in plaats van dat we de winkel opnieuw moeten opstarten.’’

Beperking

De supermarkt is één van de weinige voorzieningen in het plaatsje met nog geen 2000 inwoners. Het was een project van zorgorganisatie Gemiva, waarbij een groot deel van het winkelpersoneel bestond uit mensen met een verstandelijke beperking.

Volgens Gemiva is de winkel echter al een tijd niet meer rendabel en daarom is eind vorig jaar sluiting per 28 januari aangekondigd. Vanuit het dorp kwam toen het initiatief te proberen de winkel open te houden, omdat dit belangrijk zou zijn voor de leefbaarheid.

Positief

De gemeente stuurde in december een brief aan Gemiva met de vraag of de winkel drie maanden langer open kon blijven, zodat er meer voorbereidingstijd is voor een nieuwe opzet. Wethouder Irma Bultman van Krimpenerwaard liet deze week tijdens een vergadering van een raadscommissie weten dat dit niet gaat lukken. Ze vertelde ook dat werkverschaffer Promen niet bereid is in het project te stappen, zodat deze optie vervalt.

Volgens Gerjo Goudriaan is het plan nu dat de dorpsbewoners met hulp van een betaalde bedrijfsleider de zaak helemaal zelf gaan runnen. ,,Binnenkort wordt hierover een definitief besluit genomen. Er hebben zich al veel vrijwilligers gemeld, dus ik ben positief over de kans van slagen.’’

