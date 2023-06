Tientallen boeren uit Krimpenerwaard met tractoren onderweg naar Den Haag

DORP IN SHOCK Jonge vrouw 15 jaar vastgehou­den als huisslaaf op erf in Kamerik: ‘Lijkt op die toestand in Ruinerwold’

Het dorp Kamerik is in shock: vijftien jaar lang werd volgens de Arbeidsinspectie een jonge vrouw als huisslaaf ingezet bij een onderneemster. Wie was dit meisje en waarom wist niemand hier vanaf?