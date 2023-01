Tijdelijke prikplekken gaan voor het állerlaatst open

In Roelofarendsveen is de prikplek in het gemeentehuis komende woensdag voor het laatst open (van 15 tot 19 uur). Hier zijn in de afgelopen vijf weken 850 mensen langs geweest. De priklocatie in Schoonhoven is komende donderdag voor het laatst open tussen 9 en 13 uur in De Ark aan de Groene Singel. Hier zijn in de voorbije weken bijna 400 corona-herhaalvaccinaties gezet.