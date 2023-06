Vissers bedreigd met mogelijk vuurwapen, twee aanhoudingen

Piepkleine gaatjes door de houtworm: ‘Als niet wordt ingegrepen, kan gebouw instabiel worden’

Je ziet ’m niet en je hoort ’m niet. Toch is-ie er: de houtworm. De piepkleine gaatjes in de houten balken verraden zijn aanwezigheid. Dat is maar goed ook, want anders had het Streekmuseum Krimpenerwaard een probleem gehad in het hoogseizoen.