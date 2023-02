Vrouw (30) die werd neergestoken in Bergambacht nog steeds in het ziekenhuis

VOETBAL TOTAAL ASWH beëindigt negatieve reeks, SteDoCo gelijk in topper en Heerjans­dam grijpt koppositie; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

ASWH beëindigde in Urk (0-2) een negatieve serie van zeven nederlagen op een rij. De topper GVVV - SteDoCo leverde geen winnaar op: 0-0. Heerjansdam greep een week voor de kraker tegen XerxesDZB de koppositie in 1C. GSC/ODS won de derby bij Dubbeldam met 1-2. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.

5 februari