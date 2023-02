Wim (82) blij met eerbetoon voor gesneuvelde vader: ‘Deze verhalen mogen nooit worden vergeten’

Wim Uittenbogaard (82) wijst naar een gat in de helm van zijn vader. ,,Hij is waarschijnlijk door zijn hoofd geschoten.’’ Drie oorlogsslachtoffers hebben sinds woensdag een eerbetoon op de begraafplaats in Haastrecht.