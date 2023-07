Zware regenbuien, maar soms ook zon in Krimpenerwaard vandaag

Omwonenden vrezen voor hun nachtrust vanwege Horn­bach-alarm: ‘Helemaal klaar mee’

Het alarm van bouwmarkt Hornbach in Nieuwerkerk aan den IJssel houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Afgelopen zondagochtend ging het in alle vroegte af en leek het niet te stoppen. Dat was niet de eerste keer. Omwonenden vrezen dat het ook niet de laatste keer was.