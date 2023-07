Zware regenbuien, maar soms ook zon in Krimpenerwaard vandaag

Enorme schade na nieuwste reeks explosies in Rotterdam: ‘Daders nemen bizarre risico’s’

Hoe levensgevaarlijk de explosiegolf in de Rotterdamse regio is, blijkt uit een nieuwe reeks aanslagen. Bij twee woningen brak midden in de nacht brand uit. De schade was enorm. ,,De gasten die dit doen, zijn knettergek. Ze nemen bizarre risico’s’’, zegt een van de buren.