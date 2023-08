Aarle-Rixtel krijgt beeld van Arlenius, vlak bij geboortehuis van filosoof en dichter

Debuutfilm van Helmonder Daan was al in Rome en New York te zien en nu voor het eerst in Nederland

HELMOND - Met steden als Rome, Sevilla, Beiroet en New York heeft HIF, de debuutfilm van Daan Swinkels, al een flinke reis achter de rug. Komend weekend krijgt hij zijn Nederlandse première in Deurne. ,,Het is grappig dat de Brabantse cultuur de wereld over gaat.”