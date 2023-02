Aarle-Rixtel staat bijzonder carnaval te wachten: Ganzegat bestaat 66 jaar en de eerste prins is erbij

Plannen voor park 't Loverveld oogsten lof en een greintje scepsis

ASTEN - Er was lof bij inwoners over de plannen voor park 't Loverveld in Asten. Maar een greintje scepsis was er ook, over de vraag of het groen na de herinrichting beter onderhouden wordt en de overlast door hangjeugd vermindert.

8:01