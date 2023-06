Bedrijfspanden na vonds hennepkwekerij voor zes maanden gesloten

Geen titel voor OEC, maar de Helmondse korfbal­club krijgt er wel een team bij, nu nog een kunstgras­veld

Een titel zit er dit seizoen niet in voor de korfballers van OEC. Concurrent Attila won het onderlinge treffen en gaat met kampioenschap in de vierde klasse F aan de haal. Geen prijs voor de 90-jarige vereniging uit Helmond, maar de club is groeiende.