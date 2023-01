Bill en Sharona leefden wekenlang in Lieshoutse villa bij het lijk van hun slachtoffer

PSV in de markt voor linksbui­ten Sulemana van Stade Rennais

PSV is in de markt voor een gewilde aanvaller uit de Franse competitie. Het gaat om Kamaldeen Sulemana, die momenteel bij Stade Rennais speelt. De 20-jarige Ghanees geldt als een van de grote aanvallende talenten uit de Franse competitie en komt niet heel veel in actie in Frankrijk.

15:35