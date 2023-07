‘Bord 30 km/uur niet noodzakelijk’: rechter wijst aansprakelijkheid Laarbeek voor dodelijk ongeval af

Stroomnet in oudere wijken kan groei van aantal zonnepane­len niet aan: ‘Meer klachten over omvormers die uitschake­len’

EINDHOVEN - Het groeiende aantal zonnepanelen zorgt in met name oudere woonwijken steeds vaker voor problemen. Er zijn meer klachten over omvormers die tijdelijk uitschakelen en ook zijn er meer stroomstoringen, meldt de Brabantse netbeheerder Enexis.