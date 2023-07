Bospop, Streetrock Bakel en andere evenementen in de regio afgelast vanwege weersverwachting

Een eigen grondwater­pomp? Mogelijk moet je die straks melden bij het waterschap

EINDHOVEN/HELMOND - De waterschappen in Zuidoost-Brabant gaan straks verschillend om met het kleinschalig oppompen van grondwater. In het gebied van De Dommel wordt het melden van een bron, put of beregeningssysteem verplicht. Aa en Maas roept juist alleen op dat te doen.