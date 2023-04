Overstekende vrouw raakt zwaargewond bij botsing met auto in Beek en Donk

Boeren in Laarbeek zetten deuren open: van alpaca’s knuffelen tot bier uit het water van varkens­poep

MARIAHOUT - De boer heeft een winkel, toeristische activiteit, verleent zorg of is ergens in loondienst. De open deuren dag van Stichting Buitengebied Laarbeek liet zien dat boeren alleen niet voldoende is. Op vrijwel alle deelnemende bedrijven is er een extra tak die inkomsten brengt.