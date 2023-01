Diony Jansen is benoemd tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’ bij Badminton Club Lieshout

COLUMN Alleen met gelul wordt de afgebrande kapel in Veghel niet herbouwd

VEGHEL - Heel veel zwarter kon Veghel niet beginnen aan het nieuwe jaar. Eerst was er in de nieuwjaarsnacht de enorme brand in de prachtige kapel naast de Lambertuskerk en een paar dagen later het nieuws dat modezaak HoutBrox het na 116 jaar in Veghel voor gezien houdt en de winkel sluit.

7 januari