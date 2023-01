Dorpsbijeenkomst in Lieshout

Inbraak­golf in Laarbeek: ‘Bij snelle boodschap verleide­lijk om poort open te laten’

LIESHOUT - Het lijkt erop dat een inbrekersbende actief is in Laarbeek. Inwoners krijgen de waarschuwing om vooral waakzaam te zijn. ,,De tijd dat mensen de achterdeur open konden laten staan is echt voorbij.”

25 januari