Ervaren rot Jaccy van den Enden houdt promotiedroom ELI levend: ‘Drie keer is scheepsrecht’

Bakelse Lizzy wil het liefst kunstzinni­ge tatoeage zetten die ‘bij iemands genen past’

BAKEL - Zes jaar geleden is Lizzy Geurts van Kessel(33) thuis begonnen met tattoos te zetten. Nu heeft ze sinds kort haar eigen nieuwe studio ‘Colorful Essence’ in de Van Poelstraat in Bakel