Extra energiecompensatie voor Laarbeekse verenigingen

met video Zes gewonden bij zwaar ongeluk op beruchte weg tussen Deurne en Helmond

HELMOND/DEURNE - Op de N270 tussen Helmond en Deurne is woensdagavond een ongeluk gebeurd. De weg was in beide richtingen dicht. Zes personen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

15 december