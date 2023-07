Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Laarbeek vandaag

indebuurt.nl Oproep! Stuur ons je leukste foto's van de Helmondse zomerker­mis

Een ritje in de Turbo Polyp, gillen in de Royal King of prijzen winnen met eendjes vangen: het kan weer tijdens de zomerkermis in Helmond. Heb jij al een rondje gelopen? Wij zijn benieuwd naar jullie foto’s!