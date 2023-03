Huizenbezitters vechten massaal hogere woz-waarde aan, Belastingsamenwerking komt om in het werk

Houten klompen met een hakje, daarvoor moet je bij Nicole van Aarle zijn

AARLE-RIXTEL – Het aantal klompenmakers in Nederland is nog maar op een paar vingers te tellen. Een beroep dat langzaam maar zeker uitsterft. De enige vrouwelijke klompenmaakster is Nicole van Aarle, zelfs voor klompen met een hakje draait zij haar hand niet om.