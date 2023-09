Laarbeek geeft omissie in afhandeling brief toe: ‘We zijn te kort door de bocht gegaan’

Waarom Johan Bakayoko ondanks de komst van Hirving Lozano PSV verkiest boven vele miljoenen in de Premier League

Ga er maar aanstaan. Je bent twintig jaar, kunt in de Premier League vele miljoenen per jaar verdienen en een transfer van zo'n veertig miljoen euro maken. Johan Bakayoko zei donderdag ‘nee’ tegen het Britse Brentford. Hij wil gewoon nog een jaar bij PSV blijven om in de eredivisie kampioen te worden, om in de Champions League te blijven en in vertrouwde omgeving door te breken. Hoe verliep dat proces?