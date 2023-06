Laarbeek hoopt met loopbrug historische verbinding tussen landgoed Eyckenlust en Beek en Donk te herstellen

Bijna een kwart van de bestuur­ders rijdt te hard over 50-weg in Nuenen, één iemand met 106 per uur

NUENEN - Een langdurige snelheidscontrole van de politie heeft woensdagochtend in Nuenen opmerkelijke resultaten opgeleverd. 800 van de 3600 passanten reden te hard over een weg waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.